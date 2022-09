Anche al di là dell'Atlantico l'amore di Mimmo Criscito per la squadra di cui è stato capitano per tanti anni non sembra essersi assopito.



Come lo stesso difensore partenopeo ha avuto modo di raccontare all'edizione odierna del Secolo XIX, anche dalla sua nuova casa di Toronto il suo occhio è sempre puntato sul Grifon: “Non mi perdo una partita del Genoa – ha spiegato Criscito – Ho visto che la società ha costruito una squadra molto forte, con giocatori adatti per la Serie B. Come Coda, che in due anni ha segnato quasi 50 gol".



Criscito non sembra molto preoccupato dall'avvio balbettante della squadra: "La Serie B è un campionato insidioso, qualche caduta ci può stare. Ma sono sicuro che il Genoa tornerà in Serie A. Penso che Blessin sia l'uomo giusto per la promozione. L’anno scorso ci ha rilanciato, dandoci parecchio soprattutto dal punto di vista della quantità. È qui da poco tempo ma ci tiene, sente grande legame con il Genoa. E gli auguro di farcela, sono convinto che possa portare a termine la missione“.