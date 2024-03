Genoa, il direttore finanziario: 'Ereditata una situazione difficile ma la sostenibilità è vicina'

"Abbiamo ereditato 20 milioni di debiti non previsti e un centinaio di casi da affrontare e risolvere ma l'obiettivo della nuova proprietà di creare fin dall'inizio un club sostenibile è ormai vicino": ha dichiararlo è Stefano Vincis, direttore finanziario del Genoa riferendosi alla precedente gestione societaria.



Intervistato da Il Secolo XIX in edicola questa mattina, l'esperto rossoblù ha spiegato come dopo un paio di anni difficili, nei quali si è cercato di far quadrare il più possibile i conti, oggi per la società ligure sta per arrivare il momento di raccogliere i frutti di quanto seminato: "Vogliamo ottenere la licenza UEFA e stiamo lavorando per farci trovare pronti. Il margine operativo lordo, vale a dire ricavi meno costi, avrà segno positivo. E anche il patrimonio netto sarà intorno ai 15 milioni, un anno fa era di 5".



Vincis ha poi aggiunto: "Il bilancio avrà il riflesso positivo dei benefici derivanti e dalla transazione fiscale, con l'omologa che è arrivata lo scorso 7 dicembre e ha effetti già nel bilancio 2023. Al tribunale abbiamo presentato un business plan decennale, in cui è indicato come obiettivo proprio il raggiungimento della sostenibilità del club".



Il direttore finanziario ha infine chiuso il suo intervento sottolineando il ritrovato appeal del club più antico d'Italia sulle nuove generazioni: "Il mio orgoglio più grande è quello di aver creato una struttura coesa e composta di ragazzi genovesi, giovani e che danno la vita per il Genoa. In più abbiamo continue richieste di università che vogliono fare stage da noi e tesi sul club".