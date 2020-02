Tra i tanti meriti vantati da Davide Nicola dopo il suo approdo al Genoa c'è anche quello di aver rivitalizzato un giocatore che sembrava definitivamente perduto: Antonio Sanabria.



Il calciatore spaesato e spuntato, incapace di inquadrare la porta avversaria, visto nella prima parte di stagione e sul tramonto di quella passata con l'avvento del tecnico piemontese sembra essersi trasformato. Testimoni di questa sua metamorfosi repertina sono i tre gol realizzati dall'attaccante paraguaiano nelle ultime sei gare. Curiosamente tutti i gol di Sanabria sono arrivati in trasferta, contro Verona, Atalanta e Bologna. E altrettanto curiosamente sono giunti nello stesso periodo in cui erano arrivati lo scorso anno gli unici precedenti timbri da lui marcati con la maglia del grifone. Anche nella passata stagione infatti l'ex centravanti del Betis aveva siglato tre gol a cavallo tra gennaio e febbraio, salvo poi fermarsi per quasi un anno intero.



Ma su di lui l'effetto Nicola non ha portato benefici solo a livello realizzativo. Anche quando non segna, Sanabria appare come uno dei giocatori più positivi del Genoa attuale. Un giocatore moderno e versatile, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, aprendo varchi ai compagni e provando quando può la soluzione personale.



Insomma, il Sanabria di oggi appare un lontano parente di quello visto fino a dicembre. La speranza dei tifosi rossoblu è quella che l'approssimarsi della primavera non abbia su di lui lo stesso effetto soporifero registrato un anno fa.