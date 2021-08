Mentre il Genoa riflette sull'ipotesi di affondare il colpo su Shkodran Mustafi, anche il Napoli piomba sul difensore tedesco.



Il ventinovenne ex Sampdoria, svincolatosi dall'Arsenal dopo il semestre di prestito allo Schalke '04, ha avuto nelle scorse settimane diversi colloqui con il Grifone, non trovando però l'intesa sulle cifre dell'ingaggio. Il giocatore chiede infatti almeno 1,5 milioni di euro netti all'anno mentre la società rossoblù sarebbe intenzionata a non spingersi oltre il milione. Le parti ad ogni modo hanno promesso di aggiornarsi a breve, sempre che nel frattempo un altro club non si intrometta nella trattativa. Cosa che sarebbe meditando di fare il Napoli.



Luciano Spalletti è infatti alla ricerca di un quarto difensore d'esperienza con cui completare la propria batteria di centrali. Il profilo del campione del mondo di Brasile 2014 è uno dei più attenzionati da parte del club partenopeo, anche se non l'unico.