Il Palermo guarda con non poco interesse in casa Genoa alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto avanzato.



Tra gli obiettivi di mercato del club rosanero ci sarebbero infatti anche due tesserati del Grifone che non rientrano più nei piani della società rossoblù. Nei giorni scorsi i dirigenti siciliani avrebbero chiesto informazioni ai colleghi liguri sia su Massimo Coda che su Andrea Favilli, quest'ultimo appena rientrato dal prestito alla Ternana.



Per il momento il Genoa ha preso tempo, nel tentativo di capire se per entrambi possano arrivare anche altre proposte.



Ne dà notizia stamattina l'edizione genovese di Repubblica.