Josh Wander, patron del Genoa, ha parlato a Dazn al termine del derby perso con la Samp: "Sono deluso della prestazione ma, sembrerà strano, c'è un progetto importante che vuole far crescere questo club. Ci impegneremo per far crescere la storia di questo club. Ci affideremo alla finestra di calciomercato per migliorare la squadra, anche se non serve solo questo e sarà una rivoluzione affidata al nuovo general manager Johannes Spors. Torneremo dove meritiamo e vogliamo, crediamo in Shevchenko, sarà lui l’uomo giusto della cavalcata del Genoa. So che probabilmente suona come una pazzia, ma nel futuro se guarderemo indietro a questo giorno sarà grande anche per i tifosi. Abbiamo perso, ma abbiamo ingaggiato un general manager che ha il background e il pedigree per costruire quel che vogliamo fare noi con il Genoa, per raggiungere gli obiettivi.