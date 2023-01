E' Ridgeciano Haps il nuovo terzino del Genoa.



Con un'operazione lampo, aperta e conclusa nella giornata di ieri, i rossoblù hanno trovato l'accordo con il Venezia per il trasferimento in Liguria del 30enne del Suriname.



Il giocatore è attesa in città oggi e andrà a prendere il posto il rosa di Lennart Czyborra, destinato ad accasarsi con ogni probabilità al Malaga. Haps arriva in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.