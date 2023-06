La salvezza del Verona porta in dote una notizia di mercato anche per il Genoa.

Con la permanenza in Serie A degli scaligeri è scattato infatti anche il riscatto automatico da parte di questi ultimi del cartellino di Yayah Kallon.



Il 22enne attaccante sierraleonese era arrivato in prestito la scorsa estate dal Grifone con la clausola che, in caso di conferma della categoria da parte dei gialloblù, il giocatore sarebbe diventato interamente di proprietà veronese. Ipotesi verificatasi ieri sera al termine del vittorioso spareggio con lo Spezia.



Al Genoa, stando a quanto riporta PianetaGenoa1893.net, andranno 2,8 milioni di euro.