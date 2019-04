Genoa-Inter 0-4 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 15’ pt e 36’ st Gagliardini (I), 40’ pt Icardi rig. (I); 9’ st Perisic (I).

Assist: 15’ pt Asamoah (I); 9’ st Icardi (I), 36' st Perisic (I)



Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Sturaro (20’ st Bessa), Radovanovic (36’ st Mazzitelli), Rolon, Lerager; Sanabria (41’ pt Biraschi), Kouamè. All. C. Prandelli.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic (21’ st Joao Mario); Politano (29’ st Borja Valero), Nainggolan, Perisic; Icardi (35’ st Keita). All. L. Spalletti.



Arbitro: M. Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 14’ pt Lerager (G), 27’ pt Asamoah (I), 35’ pt Zukanovic (G)

Espulso: 38’ pt Romero (G).