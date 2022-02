L'Inter proverà a ritrovare i tre punti dopo lo scivolone casalingo contro il Sassuolo si affiderà alla migliore formazione possibile per superare un Genoa alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Grifone, dal canto suo, cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per trovare la prima vittoria sotto la gestione Blessin.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La gara tra Genoa-Inter con calcio d'inizio venerdì 25 febbraio alle 20.45 sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky che la trasmetterà sul canale Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su smartphone e tablet tramite le app di Dazn, Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vasquez, Maksimovic, Cambiaso; Badelj, Sturaro, Rovella; Gudmundsson, Ekuban; Destro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.