Sistemato parzialmente il centrocampo con l'arrivo di Sandro, il Genoa resta alla ricerca di due esterni d'attacco per completare anche il proprio reparto avanzato.



Il nome nuovo comparso sul taccuino degli uomini mercato rossoblù sarebbe quello di Arben Zeneli, 23enne svedese naturalizzato kosovaro in forza all'Heerenveen. In realtà già dodici mesi fa l'esterno d'attacco, campione d'Europa con la Svezia Under 21 nel 2015, all'epoca capitanata dal genoano Oscar Hiljemark, il Grifone seguì il ragazzo con una certa attenzione senza però affondare il fondo.



Ora, stando a quanto riferisce Primocanale, l'interesse sembra tornare di moda.