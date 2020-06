mai realmente impegnato, poi prende gol sul suo palo.: sale di tono nel secondo tempo, ha il merito supplementare di pescare Dybala con i tempi giusti anche se poi la Joya fa tutto da sé. Ma viene saltato con irrisoria facilità in occasione del gol di Pinamonti.è un gigante, ma il Genoa è davvero poca roba in attacco.quando serve alza la voce, comanda una difesa che non prendeva gol da prima della sosta in Champions a Lione.si adatta a sinistra, ma quando spinge aggiunge troppa poca qualità alla manovra.nonostante il crampo all'adduttore rimediato con il Lecce abbia complicato la preparazione al match, è sempre lui l'equilibratore della mediana bianconera.: la fine della telenovela con il Barcellona sembra averlo rigenerato, gioca con semplicità e sicurezza. Certo, una volta gli si chiedeva di fare la differenza (29' s.t.: anche per lui prove tecniche di trasmissione)si accende e si spegne. Quando si accende fa intravedere un miglioramento, quando si spegne è un giocatore normalissimo (39' s.t.).: terza consecutiva da titolare, ma gli unici veri lampi restano quelli di Bologna (21' s.t.: entra che la partita è già chiusa, accumula minuti prima di tornare protagonista, il gol è una perla di rara bellezza)il gol forse sarebbe arrivato comunque, nel dubbio è ancora una volta lui a prendere per mano la squadra alla faccia del Coronavirus. Un gol che è una meraviglia (39' s.t.è sempre così, ci vuole un po' per levarsi la ruggine di dosso, poi non si ferma mai. Terzo gol consecutivo, dopo quelli dal dischetto ritrova la rete su azione che mancava da febbraio. E che gol... (29' s.t.un quarto d'ora per entrare in condizione).All.: la Juve è nonostante tutto, in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sulla Lazio e finalmente propone sprazzi di bel gioco. Può essere soddisfatto.