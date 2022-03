Tutti in Nord con una bandiera rossoblù. In previsione della gara di venerdì sera contro il Torino, le sigle della tifoseria organizzata del Genoa presenti in Gradinata Nord lanciano un appello a tutti i sostenitori del Grifone: "Invitamo tutti i genoani - si legge in una lettera pubblica diffusa ieri sera - a portare una bandiera così da colorare lo stadio come solo noi sappiamo fare".



Ma le iniziative non si limitano alla prossima gara: "Sempre da venerdì e per le seguenti partite, verrà messo in vendita un adesivo al costo di 1€ il quale servirà a finanziare la coreografia che realizzeremo al derby. Tutti uniti senza fare un passo indietro".