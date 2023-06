E' terminata dopo appena sei mesi l'esperienza di Kelvin Yeboah con la maglia dell'Augsburg.



L'attaccante italo-ghanese non verrà infatti riscattato dal club tedesco che a gennaio lo aveva prelevato in prestito dal Genoa garantendosi l'opzione d'acquisto in estate a fronte del versamento di 7 milioni di euro.



In Bundesliga Yeboah ha faticato ad imporsi. Malgrado un buon inizio, condito da due assist nelle prime due apparizioni con la maglia dei Fuggerstädter, la rottura parziale del legamento collaterale della caviglia ne ha condizionato pesantemente il rendimento. Neppure il gol contro il Bochum al suo rientro in campo sul finire del campionato è riuscito a convincere la dirigenza tedesca a investire su di lui, destinato ora a fare rientro alla casa madre rossoblù.



Difficilmente, tuttavia, Yeboah resterà a disposizione di mister Gilardino che già a gennaio non si era affatto opposto alla sua partenza. Possibile per lui una nuova esperienza in prestito.