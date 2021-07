La dirigenza dell'Empoli ha preso contatto con i colleghi del Genoa per provare a riportare in Toscana un giovane laterale rossoblù, già protagonista in maglia azzurra la scorsa stagione.



Seppur sceso in campo appena 7 volte in tutto il campionato cadetto poi vinto dai toscani, l'esterno destro Andrea Cambiaso ha lasciato un ottimo ricordo di sé, tanto che l'Empoli vorrebbe metterlo a disposizione di Aurelio Andreazzoli.



Decisivo sulla partenza del 21enne genovese sarà però il giudizio di Davide Ballardini che nelle due settimane di ritiro trascorse in Austria è parso avere una grande considerazione del ragazzo.