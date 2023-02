L'esultanza di Adrian Benedyczak, esterno del Parma in rete contro il Genoa domenica scorsa, ha fatto arrabbiare i tifosi rossoblù forse anche più della sconfitta subita in terra emiliana dal Grifone.



L'esterno polacco dei ducali, autore della segnatura che ha dato il via al 2-0 finale, subito dopo il gol si è recato sotto lo spicchio di stadio occupato dai sostenitori liguri portandosi le mani all'altezza dei genitali. Un gesto che gli ha attirato l'ira dei genoani ma che l'ex presidente gialloblù, Fulvio Ceresini, ha in qualche modo avallato con un post sul proprio profilo Facebook: "Più di mille parole - ha scritto l'ex numero uno - questa foto scattata al momento del primo gol, sotto la curva del Genoa ( si fa…si fa.. chi ha una sana rabbia sportiva e le palle …lo fa ), fa ben comprendere le motivazioni che hanno portato alla vittoria di domenica. A noi piacciono i giovani con le palle e questi tre hanno dimostrato di averle".