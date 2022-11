La 777 Partners non si ferma più. Dopo aver acquistato i pacchetti di maggioranza di ben cinque club calcistici in giro per il globo, la holding statunitense che da un anno ormai controlla anche il Genoa si appresta a fare lo stesso anche con una storica società tedesca.



In un comunicato diffuso in nottata, la 777 ha infatti annunciato di stare per completare l'acquisizione di quasi due terzi delle quote azionarie dell'Hertha Berlino: “777 Partners ha concordato con Tennor Holdings di acquisire la sua partecipazione del 64,7% in Hertha BSC – si legge nella nota – La transazione, che rimane soggetta all’approvazione sia del consiglio di amministrazione dell’Hertha che del DFL (la lega calcio tedesca, ndr), sarebbe la più grande partecipazione acquistata da una società straniera in Bundesliga fino ad oggi".



L'eventuale ingresso del club della capitale tedesca, tra i fondatori della DFL, nella sfera di influenza della 777 Partners allargherebbe ulteriormente i confini di una holding che nel giro di pochi mesi è entrata a far parte di altri sei società calcistiche in altrettanti paesi del mondo. Oltre alla proprietà del Genoa, infatti, Steven Pasko e soci detengono attualmente partecipazioni azionaria nel Siviglia, nel Red Star Paris, nello Standard Liegi, nel Vasco da Gama e nel Melbourne Victory FC.