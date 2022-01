Guarda anche in casa Genoa la Lazio alla ricerca di rinforzi last-minute da regalare a Maurizio Sarri.



Tra i profili sondati dai biancocelesti in quest'ultima giornata di calciomercato c'è infatti anche quello del centrocampista rossoblù Manolo Portanova.



Visti i molti recenti arrivi nel reparto centrale del Grifone non è escluso che la trattativa possa andare a buon fine.