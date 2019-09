Nel giro di pochi giorni l'infermeria del Genoa si è quasi del tutto svuotata. L'unico paziente in cura ai sanitari rossoblù è ora il lungodegente, assente dai campi dallo scorso aprile a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio ma ormai anch'egli prossimo al rientro.La conferma di come la tabella di marcia del centrocampista sanremese stia viaggiando a pieno ritmo è arrivata stamattina attraverso un post su Instagram redatto dal diretto interessato.ha scritto Sturaro nel corso di una visita ai giovani giocatori dell'Ospedaletti.Per vederlo in campo, tuttavia, ci vorrà ancora un po' di pazienza. Difficilmente l'ex Juventus sarà infatti a disposizione di Andreazzoli prima di un mese.