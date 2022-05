"Non resteremo in Serie B per più di anno": parole e musica del presidente del Genoa Alberto Zangrillo.



Intervenuto alla festa dell'orgoglio rossoblù, tenutasi ieri sera sul lungomare cittadino e organizzata dalle principali sigle del tifo genoano, il numero uno del Grifone ha garantito a tutti i presenti quelle che sono le intenzioni e le ambizioni della società: "Voi siete il Genoa del futuro - ha ammesso Zangrillo rivolgendosi ai tifosi più giovani - e davanti a voi devo ammettere che come società noi dobbiamo fare di più. Sappiamo di non trovarci in B per caso ma vogliamo rimanerci il meno possibile. Per questo fin da domani ci impegneremo per tornare subito laddove ci compete: in A!".