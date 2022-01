Il cuore più caldo della tifoseria del Genoa non ci sta e contro l'Udinese, dopodomani, la Gradinata Nord resterà deserta.



Ad annunciare la propria protesta contro le disposizioni anti-Covid, che limitano la capienza degli stadi italiani a non più di 5 mila persone per gara, sono le tre sigle del tifo organizzato che solitamente si radunano nello spicchio di Ferraris più rumoroso e colorato: "La normativa che impone un massimo di 5.000 persone all’interno dello stadio non può essere un argomento trascurabile - sostengono in coro i gruppi I Caruggi, Via Armenia 5R e Levante Rossoblù - Pertanto i gruppi della Gradinata Nord hanno deciso di non entrare allo stadio sabato 22 Gennaio in occasione della partita Genoa-Udinese”.