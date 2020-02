Primo giorno di allenamenti della settimana per il Genoa reduce dalla bella vittoria di Bologna è in attesa di ospitare domenica a Marassi la lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi.



Molti i giocatori restati a riposo nella sessione odierna, a causa dei guai fisici di varia natura di cui sono afflitti. A tal proposito la società rossoblu ha diramato un bollettino medico specificando caso per caso la situazione di ogni calciatore attualmente domiciliato in infermeria: "Prosegue l’iter riabilitativo per Cristian Romero - si legge nella nota - dopo la distorsione al ginocchio riportata nella partita contro l’Atalanta. Da monitorare i postumi di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia per Lasse Schone, così come l’infiammazione all’apofisi tibiale anteriore di Marko Pajac. Prosegue il percorso Paolo Ghiglione dopo che la settimana scorsa gli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale. Per Ivan Radovanovic i primi esami hanno evidenziato una distorsione al ginocchio con interessamento legamentoso. Esami che per Lukas Lerager avevano invece evidenziato una tendinopatia all’inserzione degli adduttori".



In poche parole i primi tre, ossia Romero, Schone e Pajac, potrebbero recuperare In vista della gara di domenica. Nulla da fare invece, salvo miracoli, per gli altri rossoblù.