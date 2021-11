La notizia circolata insistentemente nella giornata di ieri, circa l'approdo di Walter Sabatini al Genoa in qualità di nuovo direttore sportivo, è stata prontamente smentita dalla stessa società.



In maniera laconica ma lapidaria, Villa Rostan fa sapere che "non c'è nessuna novità sull'eventuale arrivo di una nuova figura dirigenziale per l'area tecnica".



Una dichiarazione che non fa riferimento diretto all'ex ds di Roma e Inter ma che inevitabilmente lo riguarda, coinvolgendo nel discorso anche gli altri colleghi accostati al Grifone nelle ultime settimane, da Gianluca Petrachi a Luis Campos.