Le chiacchiere attorno al suo futuro si stanno rincorrendo fin dalla fine del campionato. Eppure Gianluca Lapadula non sembra aver alcuna intenzione di lasciare il Genoa: "Non sono aperto ad alcun altro tipo di scenario - ha dichiarato al Secolo XIX l'attaccante italoperuviano - nel calcio può succedere di tutto ma io qui sto bene e voglio rimanerci. La mia famiglia sta bene a Genova e il Genoa è una grande famiglia per me".