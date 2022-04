Il lunch match della domenica di Serie A nella 32a giornata è la sfida di Marassi Genoa-Lazio, con la squadra di Blessin a caccia di punti per provare a uscire dalla zona salvezza.



LE ULTIME - Nei rossoblù verso l'esclusione capitan Criscito, al suo posto dovrebbe giocare Vasquez e Melegoni è favorito su Amiri sulla trequarti. Più Destro di Yeboah davanti. Sarri senza Luis Alberto, lo sostituirà Basic e nel tridente con Immobile e Zaccagni Felipe Anderson parte in vantaggio su Pedro.



IN TV - Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go e DAZN.



Le probabili formazioni:



GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmunsson, Melegoni, Portanova; Destro.



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.