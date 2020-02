Nel lunch match di oggi si affrontano Genoa e Lazio, per la 25esima giornata di Serie A. La squadra di Davide Nicola, dopo la bella vittoria esterna sul campo del Bologna, cerca conferme provando a conquistare i tre punti anche a Marassi. Di fronte c'è la Lazio di Simone Inzaghi, la squadra più in forma del campionato, che dopo il successo nello scontro diretto con l'Inter, si candida ormai autorevolmente allo scudetto, insieme ai nerazzurri e alla Juventus. Partita importante, ovviamente, per il capocannoniere del campionato, Ciro Immobile, ex genoano (34 presenze e 5 gol nel 2012-13). Squalificati Sturaro (Genoa) e Luiz Felipe (Lazio), arbitra Maresca, con Massa al Var. Tutti in campo alle 12.30



FORMAZIONI UFFICIALI



GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Favilli, Sanabria. ALL.: Nicola



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, S. Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: S. Inzaghi



Acerbi, inizialmente nella formazione ufficiale, si è fermato durante il riscaldamento: al suo posto Vavro.