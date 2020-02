Il Genoa fa chiarezza sulla vicenda che riguarda la presenza di tifosi della Lazio in settori occupati dagli abbonati rossoblù in occasione della gara di domenica prossima a Marassi.Con un comunicato diffuso in giornata, il club di Villa Rostan precisa come sulla decisione di aprire alla libera vendita dei tagliandi alla tifoseria ospite la stessa società non abbia alcuna voce in capitolo: "La Società - si legge nella nota odierna - precisa chein programma domenica 23 febbraio 2020 allo stadio Luigi Ferraris,sulle Manifestazioni Sportive che non hanno determinato specifiche limitazioni.ancòra disponibili, a chi ne faccia regolare richiesta, in qualsiasi settore dello stadio,Un comunicato che appare come una risposta indiretta alla missiva diffusa ieri pomeriggio dall'Associazione Club Genoani la quale, oltre al questore di Genova, accusava apertamente la società rossoblù di pensare solamente "a fare cassa" senza preoccuparsi della sicurezza dei propri sostenitori.