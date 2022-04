Da una parte un ex che non ha saputo imporsi e che ad ogni occasione viene puntualmente punzecchiato; dall'altra uno degli ultimi arrivati che in poche partite è riuscito a conquistarsi l'affetto dei suoi nuovi tifosi.La sfida in programma domenica a Marassi tra Genoa e Lazio sarà anche il duello ravvicinato tra, rispettivamente bomber dei capitolini e colonna difensiva dei liguri., nel tentativo di portare. In ogni caso la sfida nella sfida tra il centravanti italiano e il difensore norvegese sarà uno dei punti chiave di un fondamentale in chiave Europa così come in chiave salvezza. Un incontro che oltretutto sancirà il pieno ritorno alla capienza della Marassi rossoblù dopo l'epoca Covid.Un ritorno al passato con il Ferraris che si preannuncia pieno e colorato come nei giorni migliori, malgrado la situazione della squadra non sia poi così felice. Un calore che proverà a spingere i ragazzi di Blessin verso un successo che significherebbe speranza e che avrà invece un segno totalmente opposto per Immobile.che la sua strada si incrocia con quella del Grifone. Un copione che non cambierà neppure dopodomani, quando oltre che con gli strali dei suoi ex sostenitori Ciro dovrà fare i conti anche con la garra nordica di Leo il vichingo. Il destino di Lazio e Genoa passerà anche e soprattutto attraverso di loro.