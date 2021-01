Incerto, palpitante, pieno di gol e di colpi di scena in extremis: il confronto tra Genoa e Lazio, che si ritrovano domani nel primo match del 2021, garantisce da anni spettacolo ed emozioni. La presenza sulla panchina genoana di Ballardini, vincitore con la Lazio di una Supercoppa nel 2009 prima di essere contestato dai tifosi ed esonerato a campionato in corso, sparge ulteriore sale sulla sfida, che per i trader. classifica alla mano, è fortemente sbilanciata sul «2». Il successo biancoceleste si gioca infatti a 1,68, mentre la vittoria del Genoa, dopo quella ottenuta con lo Spezia prima della sosta natalizia, vale 5,30 e il pareggio, mai realizzato negli ultimi sei confronti diretti, è dato a 3,90. L'Over, offerto a 1,73, è quasi una regola tra le due squadre, visto che esce ininterrottamente da nove sfide. La Lazio a Marassi ha vinto due volte nelle ultime tre occasioni, e sempre con il risultato di 2-3, che domenica pagherebbe 20 volte la posta. Il Genoa risponde con il 2-1 del 17 febbraio 2019, quando un ribaltone nell'ultimo quarto d'ora (Sanabria al 75' e Criscito al 90') fece impazzire il tifosi rossoblù. Lo stesso risultato è offerto a 14.