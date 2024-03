Le soste per le nazionali non sempre piacciono ai tecnici di club, costretti a salutare per diversi giorni molti loro giocatori chiamati in giro per il mondo dalle rispettive selezioni. Ma siccome ogni regola ha la sua eccezione, la parentesi internazionale appena conclusa si è rivelata di tono opposto per Alberto Gilardino.I calciatori tornati a Pegli in questi giorni dopo aver onorato i patri impegni lo hanno fatto in molti casi con il morale alle stelle. E' il caso di, autore della doppietta con cui l'Italia ha battuto il Venezuela ma soprattutto quasi certo di essere tra i 23 che il CT Luciano Spalletti chiamerà con sé in Germania la prossima estate. Stessa destinazione per, capace di regalare un piccolo sorriso al popolo ucraino grazie alla qualificazione ottenuta per Euro 2024. Un pass strappato in rimonta all'Islanda del compagno, certamente deluso per la mancata partecipazione al torneo continentale ma consacratosi anche a livello internazionale in virtù delle quattro reti messe a segno in appena due partite con il Geyser Team.

Sorride pure. Il 21enne difensore di scuola Juventus, ormai prossimo ad essere prelevato a titolo definitivo dal Grifone, ha completato la sua scalata alle nazionali belghe trovando finalmente i debutto anche in quella maggiore. L'esordio è avvenuto sabato scorso a Dublino, nel match che ha visto i Diavoli Rossi impattare 0-0 sul campo dell'Eire. Nazionale che ha fatto bene anche a, tornato finalmente in campo con il suo Suriname, nell'amichevole pareggiata 1-1 in Olanda contro la Martinica, dopo due mesi di lontananza dal campo e pronto a fare altrettanto con il Genoa.

L'unica nota stonata arriva da. Infortunatosi contro Panama nella semifinale di Concacaf Nations League, il difensore messicano è riuscito a tornare disponibile nella successiva finalissima con gli Usa ma non a evitare la sconfitta della Tricolor.