Spezia-Genoa 1-1



Sirigu 7,5: la palla della rete di Colley gli carambola sulla schiena ma chiude lo specchio allo stesso Colley e Nzola in due occasioni salvando la squadra dalla capitolazione tenendo così a galla Ballardini.

Cambiaso 5,5: non fa errori madornali ma pare giocare col freno a mano come tutta la squadra. (1’ st Biraschi 5,5: segue le orme di Cambiaso)

Vasquez 5,5: trova le giuste misure a Nzola fin da subito poi sbraga e deve dire grazie a Sirigu.

Masiello 6: esperienza, tanta, al servizio dell’obiettivo.

Criscito 6: le primavere iniziano a pesare e si notano in campo. Da vero capitano piazza il rigore che da ancora ossigeno al Grifone

Rovella 6: meglio i primi 45’. Poi sparisce concedendo allo Spezia tanto spazio per ragionare in mezzo al campo

Badelj 5,5: come un po’ tutta la squadra si adegua a un calando generale senza incidere (29’ st Galdamesc sv)

Behrami 5,5: difficile fare legna e proporsi: lui non fa né l’uno né l’altro. (16’ st Caicedo 6,5: tocca due palloni ed uno è quello decisivo che porta al rigore)

Kallon: 5 un paio di guizzi iniziali, poi il nulla. (26’ st Pandev sv)

Destro 5,5: lo salva l’intuizione per Caicedo che porta al rigore del pari. Poi resta ingabbiato e sovrastato.

Ekuban 5: chi l’ha visto? (1’ st Sturaro 5: pari e patta con Ekuban)

All. Ballardini 5: un tiro nello specchio della porta, il rigore. Basta e avanza per spiegare l’insufficienza.