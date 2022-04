Sampdoria-Genoa 1-0: Sabiri lo infilza da due passi, il cross era nell’area piccola ma era complesso uscire su quel pallone teso e con quattro giocatori davanti al portiere. Gran riflesso sulla conclusione a botta sicura di Sabiri da due passi, poi poco altro.: ingaggia un duello rusticano con Sabiri, sempre in pressione sull’esterno blucerchiato. Qualche volta se lo perde, ad esempio alla fine del primo tempo quando il numero 11 conclude a due passi dalla porta trovando lo sbarramento di Sirigu.: mura almeno due conclusioni a botta sicura dei doriani. Il migliore della retroguardia ospite.: qualche incertezza di troppo, spesso in difficoltà sugli strappi di Sabiri.: tiene bene Caputo, la punta blucerchiata non gli va quasi mai via. Lascia il campo all’intervallo.(dal 1’ s.t.: si piazza dal versante di Candreva, lo contiene bene e si fa vedere pure in avanti appena entrato. Poi ha sul piede un pallone che pesa una tonnellata, sbaglia il rigore e manda il Genoa all’inferno. E' un errore troppo pesante per essere digerito).: parte bene, mette anche un paio di buoni cross, ma è costretto ad alzare bandiera bianca al 37’.(dal 37’ p.t.si sistema sulla sinistra, ma ha poco spazio. Ci prova con un destro da fuori, e stop).: bruciato da Sabiri in occasione della rete dell’1-0 dei padroni di casa. In mezzo al campo sbaglia tutto il possibile.: mai pericoloso, sempre scontato e prevedibile. Apporto pressoché nullo in questa partita.(dal 28’ s.t.: tenta un paio di guizzi, ma la Samp lo cintura e lo contiene senza problemi).inizialmente deve un po’ prendere la mira, commette un paio di errori di misura. Il primo squillo della gara è il suo con un destro da fuori respinto da Audero. E’ l’unico spunto del suo match, impalpabile.(dal 10’ s.t.: non dà la scossa al match, tocca alcuni palloni sporchi e poco altro).: ha sulla testa la zuccata del pareggio, ma la mira è imprecisa e mette fuori a due passi da Audero. Si ritaglia un’altra chance con un guizzo in area, ma non trova la porta.(dal 10’ s.t.: tenta di ravvivare la manovra offensiva, ma il Genoa è troppo disorganizzato e disunito, non viene sostenuto e si ritrova spesso a predicare nel deserto).: partita dura, di lotta e botte. Si 'picchia' per 90 minuti con Colley e Ferrari, si sacrifica e prende anche il rigore tentando di anticipare Ferrari.All.: Genoa brutto, bruttissimo, senza trama e senza gioco. I rossoblù creano un paio di occasioni più per errori singoli blucerchiati che per merito, e i cambi non raddrizzano la partita. E' anche sfortunato: al 93' il forcing finale porta al rigore, ma decisamente non è stagione.