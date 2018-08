Genoa-Empoli 2-1



Marchetti 6,5: primo tempo da spettatore, nella ripresa compie un miracolo su un tiro deviato di Zajc ma non può nulla sul gol a tempo scaduto di Mraz



Biraschi 6: limita bene Caputo e si fa apprezzare per un paio di buoni disimpegni



Spolli 5,5: non è particolarmente belo da vedere, ma senza dubbio efficace. Si fa sorprendere sul cross di Di Lorenzo che Mraz trasforma in gol.



Zukanovic 6: primo tempo senza apprensioni, nella ripresa soffre un po' la velocità di La Gumina ma ne esce indenne.



Lazovic 6: spinge con continuità sulla fascia e limita le discese di un Antonelli non particolarmente ispirato. Cala molto nella ripresa.



(Dal 72' Gunter 6: ottimo ingresso in partita, non sbaglia un pallone e contribuisce a proteggere la porta del Genoa fino al 94').



Hiljemark 6: molto aggressivo, vince molti duelli corpo a corpo con i centrocampisti dell'Empoli.



(Dal 81' Bessa sv)



Romulo 6,5: gara di grande sostanza a centrocampo, gioca molti palloni e corre fino al novantesimo.



Criscito 7: il ritorno dopo sette anni con la fascia di capitano al braccio lo esalta. Perfetto in difesa, diventa decisivo servendo due assist al bacio ai suoi attaccanti.



Pandev 6,5: gioca dietro le punte e di fatto è il vero regista avanzato della squadra. Dai suoi piedi nascono sempre giocate di qualità, inoltre risulta prezioso nel far respirare i compagni tenendo palla.



(Dal 54' Mazzitelli 6: irrobustisce la linea mediana e fa le cose semplici).



Piatek 6,5: pronti via trasforma in oro l'assist di Criscito e mette dentro il suo primo gol in maglia rossoblu. Si vede poco nel resto del primo tempo, ma si riaccende nella ripresa mettendo più volte pressione alla difesa azzurra.



Kouamé​ 6,5: si muove molto senza palla e si dimostra freddissimo finalizzando l'assist di Criscito con un diagonale imprendibile.





All. Ballardini 6,5: la scelta di schierare entrambi i nuovi attaccanti lo ripaga al 100%, visto che entrambi vanno in gol dopo pochi minuti e si rendono protagonisti di un'ottima gara. Costruisce una formazione equilibrata che però soffre un po' troppo nella ripresa.