- Sempre preciso e puntuale nelle uscite. I tentativi dell'Udinese non lo spaventano. Risponde presente anche sulla botta da fuori di Walace.- Pensa più a difendere che ad offendere. Lavoro difensivo molto prezioso.- Di fronte ha un colosso come Beto. Il portoghese ci mette il fisico, lui l'esperienza. Uno dei migliori tra le fila del Genoa. C'è la sua firma su questo pareggio.- Gioca con grinta, va sempre a mordere l'avversario.- Udogie non lo fa soffrire, anche lui si occupa più della fase difensiva che di quella offensiva. (Dal 57’- A differenza di Sabelli riesce a spingere con maggiore continuità. Nel finale si crea in ripartenza l'occasione per andare a vincere la partita Silvestri gli nega la gioia del gol).- Tanti palloni recuperati, nel mezzo al campo lotta senza mai arrendersi. Partita di sostanza. (Dal 90’).- Bene in fase di impostazione, bene anche quando c'è da andare a recuperare il pallone. Il Genoa ha in mano il centrocampo. (Dal 72’- Velocità e qualità alla manovra, si propone nel finale).- E' il giocatore che riesce a dare maggiore dinamismo in mediana. Prova anche un paio di volte la conclusione verso la porta.- Controlla bene Molina. L'esterno dell'Udinese non riesce mai a fargli male. Al contrario è lui che prova ad alzare spesso il baricentro.- Regge da solo l'attacco. Ci mette corsa e voglia, quando preme sull'acceleratore spesso diventa imprendibile. Si crea e poi si divora il possibile 0-1.- Sheva lo lancia dal primo minuto, non si vede molto. Gira molto a vuoto. (Dal 72’- Ci mette subito esperienza, prendendosi un paio di falli preziosi nel finale).- Porta via un punto prezioso, il primo della sua gestione, da Udine. Il suo Genoa è ordinato. Prestazione positiva, la squadra dimostra una crescita.