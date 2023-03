CAGLIARI-GENOA 0-0 (0-0)



Martinez 6: un paio di svarioni con i piedi regalano brividi in una serata altrimenti monotona se non fosse per qualche uscita alta.



Dragusin 6,5: l’ammonizione rimediata a metà primo tempo non ne condiziona il prosieguo di una gara che lo vede spesso duellare con gli attaccanti avversari. Uscendone quasi sempre vincitore.



Vogliacco 6,5: Gilardino lo piazza al centro della difesa, spalleggiato dalla coppia arretrata più bella della B. Lui, là in mezzo, dimostra di essere tutto fuorché il terzo incomodo di un triangolo perfetto. Più in affanno quando la difesa passa a quattro.



Bani 6: le sue chiusure sono talmente pulite e perfette da sembrare uscite dalla matita di Giotto. Gilardino lo sacrifica nell’intervallo, cambiando modulo. Ma la scelta si rivela presto errata.

(dal 1’ st Sturaro 6: chiede un rigore, che non c’è; sfiora un gol, che ci starebbe. Contorni di una gara la cui portata principale è la consueta dose di agonismo).



Sabelli 5,5: spinge meno di quanto dovrebbe e rischia pure il rigore su Luvumbo. Nel finale però sfiora il golazo. Può e sa fare di meglio.



Frendrup 6,5: gli spettatori meno attenti spesso finiscono per scordarsi della sua presenza in campo. Chi non ha questa sensazione sono gli avversari, costantemente pedinati dall’infaticabile danese.



Badelj 6,5: prestazione più di lotta che di governo per il regista croato.



Criscito 6: bloccato nella sua metà campo, funge da quarto difensore più che da quinto centrocampista. Nel secondo tempo diventa un elemento del pacchetto arretrato a tutti gli effetti.



Jagiello 5,5: meno mobile del solito, contribuisce suo malgrado a grippare la macchinosa manovra del Grifone.

(dal 10’ st Haps 6: con il suo ingresso il Genoa torna dopo 10’ di sofferenza allo schema iniziale. Protagonista di qualche bello spunto, manca la zampata finale).



Gudmundsson 5: incapace di volare malgrado la buona volontà. Un po’ come l’aereo che avrebbe dovuto portare il Genoa sull’isola in mattinata e che invece è restato ancorato al suolo.

(dal 35’ st Salcedo 6: fornisce a Sabelli la possibile palla del match).



Puscas 5: condannato al confino nella metà campo avversaria fa la figura dell’isolato in Sardegna. Spreca la prima (e unica) palla-gol dell’incontro dopo essersela costruita. Ramingo e solitario.

(dal 35’ st Dragus SV: staffetta tutta rumena con il collega di reparto e di nazionale)



All. A. Gilardino 6: tra infortuni dell'ultim'ora, assenze pesanti e difficoltà di viaggio la trasferta nata sotto pessimi auspici si chiude tutto sommato senza grossi danni, con un pari tutto sommato positivo. Non dal punto di vista del gioco però. Dopo un buon primo tempo, ridisegna male il Grifone, sbagliando per una volta la lettura a gara in corso. Per fortuna torna presto sui suoi passi, rimettendo le cose a posto con l’ingresso di Haps e di fatto cristallizzando lo 0-0.