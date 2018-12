: incolpevole sul gol di Farias, poi viene chiamato in causa col contagocce.: le accelerazioni di Farias gli rendono la vita difficile, lui riesce comunque ad evitare il peggio.: l'ammonizione ingenua dopo una manciata di secondi ne condiziona la gara. Miracoloso il salvataggio sul tiro a giro di Barella, ma prestazione insufficiente.(Dal 21' s.t.: è quello che soffre meno del terzetto difensivo. Va in difficoltà nei duelli fisici con Pavoletti, ma nel complesso tiene bene il campo.: si vede pochissimo nella metà campo avversaria, nonostante avesse di fronte un avversario piuttosto difensivo come Padoin.: dà sostanza alla mediana rossoblù, da rivedere in fase di impostazione.(Dal 32' s.t. Veloso SV): gli strappi di Barella lo mandano in tilt, Prandelli lo lascia negli spogliatoi al termine del primo tempo.(Dal 1' s.t.: prova a vivacizzare il reparto avanzato, trovando però un attento Cragno a sbarrargli la porta.): parte mezzala, chiude da regista. Prestazione senza infamia né lode.: si accende in fase offensiva, ma le incursioni di Faragò e Srna lo costringono a ripiegare spesso in copertura.vicino alla punta fa più fatica del solito. Prova a inventare tra le linee, ma il costante pressing del Cagliari non lo aiuta.: non è la sua giornata e si vede dopo pochissimi minuti. Sciupa una buona occasione a tu per tu con Cragno, poi tocca pochissimi palloni anche per demeriti suoi.: la formazione iniziale è stata probabilmente troppo conservativa. Piatek lasciato troppo solo, braccato dai centrali isolani. Meglio nella ripresa, ma ormai i buoi erano già scappati dalla stalla...