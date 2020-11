: rimane immobile sulla perla a giro di Jankto. Reattivo e attento sulle altre conclusioni doriane nello specchio. Sfiora con la punta delle dita la botta di Keita, e la toglie dallo specchio.: senza infamia e senza lode, porta a casa una sufficienza frutto di una prestazione attenta, anche perché da quel versante il Genoa non soffre troppo le iniziative blucerchiate.: pronti via, il giallo dopo un quarto d’ora di gioco rischierebbe di condizionare la gara del centrale rossoblù. Per fortuna dei rossoblù, così non è e il centrale ex Sassuolo riesce a contenere gli avversari, che non sono clienti semplici.: sfiora il gol con un colpo di testa su cui si supera Audero. Guida la difesa e tutto sommato sbanda poco, le rare volte in cui si fa superare la Samp lo grazia.si addormenta sul gol di Jankto, lasciando al ceco il tempo di un caffè prima di calibrare il mancino per la conclusione a giro. Partita in affanno, sempre ad inseguire, senza accenni di spinta da parte de capitano.(dal 31’ s.t.: entra e contiene, partecipa attivamente alla difesa del punto).: ha sul destro la palla dell’1-2, ma la sua conclusione viene deviata da un intervento alla disperata di Yoshida. E’ generoso e copre il centrocampo per trenta metri, da una parte all’altra, mettendo in mostra doti atletiche e davvero una gran grintafa da schermo davanti alla difesa, non imposta e non macina gioco preoccupandosi principalmente di sporcare le ripartenze blucerchiate. Non è una grande prestazione, ma è dannatamente utile.(dal 28’ s.t.: dà esperienza e tranquillità quando la serata si scalda, mettendo ordine al centrocampo).: trova con la testa il corridoio giusto per Scamacca.Gioca una partita di sostanza, senza fronzoli o eccessivi ghirigori. In un derby serve anche questo.(dal 40’ s.t.: nessun acuto, nessun dribbling e poche idee. Insomma, oggi è tanto fumo e poco arrosto, anche se il derby è forse la partita peggiore per un giocatore con le sue caratteristiche.(dal 40’ s.t.: si fa notare per la prima volta dopo cinquanta minuti, quando chiama Audero all’intervento con una conclusione da fuori. Troppo poco per un giocatore con le sue qualità, in campo è un leader della squadra e si vede, ma la sua prestazione oggi resta piuttosto anonima.: bagna l’esordio nel derby nel modo che ogni centravanti sogna. Girata e gol da vero squalo dell’area di rigore. Ha fisico e tecnica, te lo ritrovi anche in difesa a proteggere sui corner e su un ribaltamento di fronte a servire con il tacco Zajc, creando una grande occasione. Probabilmente la sua prestazione è la nota più positiva dell’intero derby.(dal 28’ s.t.ha una bella palla appena entrato, ma si addormenta e prova a servire Pandev invece di cercare la porta. Vaporoso, poco concreto, è arrivato per regalare guizzi all'attacco ma oggi non ci riesce).All.: presenta un Genoa arcigno e quadrato. E' consapevole della maggior qualità tecnica presente nella Sampdoria, e decide di imballare la manovra blucerchiata organizzando un Grifone solido e senza fronzoli. Va sotto ma la squadra non si disunisce e trova immediatamente il pareggio, sterilizza il gioco della Samp chiedendo ai reparti di aiutarsi e rimanere corti. Riesce a trasmettere le sue idee alla squadra e prende un punto importante, considerando il momento e lo stato di forma degli avversari.