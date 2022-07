Dopo Felipe Caicedo il Genoa potrebbe presto liberarsi di un altro ingaggio pesante. Il prossimo nome nella lista di partenza dei rossoblù è infatti quello di Nikola Maksimovic, giocatore che, con l'addio dell'attaccante ecuadoriano, rappresenta con il suo milione e mezzo di euro annuo il più pagato dell'attuale organico del Grifone.



Sul difensore serbo è da tempo attivo il Lecce che ora sembra davvero intenzionato a chiudere l'operazione. Prima di dare il via al trasferimento in Salento, tuttavia, il giocatore e le due società dovranno risolvere un'ultima questione, relativa proprio agli emolumenti spettanti all'ex di Torino e Napoli.



I pugliesi non hanno infatti la possibilità di garantire a Maksimovic le cifre attualmente percepite e hanno quindi chiesto un aiuto sostanzioso al Grifone. La richiesta avanzata dal club giallorosso di corrispondere soltanto un terzo dello stipendio al giocatore lasciando gli altri due ad appannaggio del Genoa però è stata respinta dai rossoblù. I liguri, privandosi del difensore, sarebbero disposti a garantirgli non più della metà del suo ingaggio. Una somma comunque elevata per il Lecce.



Motivi che stanno spingendo i due club a convincere Maksimovic a percorrere una seconda via: quella della rescissione consensuale del contratto in essere con i rossoblù. Il serbo si è riservato il diritto di riflettere sull'eventualità, garantendo ad entrambi club di fornire una risposta nel giro di pochi giorni.