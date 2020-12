La quarta sconfitta consecutiva e un'astinenza da tre punti, che in campionato mancano ormai da oltre due mesi, potrebbero costare caro aL'avventura del tecnico di Trento sulla panchina del Genoa potrebbe essere già giunta al capolinea, dopo il KO rimediato ieri sera contro il Parma. Ma il suo. Per il momento dalla società filtra infatti solo un mutismo assoluto che riguarda non solo la dirigenza ma anche tutti i giocatori. Al contrario di ciò che avviene solitamente nei post-partita, questa volta nessun rossoblù, eccetto Maran, ha rilasciato dichiarazioni dopo il triplice fischio, estendendo il silenzio anche ai social, generalmente prodighi di commenti.evitando che possibili dichiarazioni possano condizionare la decisione del club. Tuttavia,, giocandosi il tutto per tutto lunedì sera in casa della Fiorentina in uno scontro tra grandi deluse. Anche perchè i. Il tecnico che ha portato il Grifone alla salvezza nello scorso campionato, malgrado l'esonero subito ad inizio agosto, è ancora sotto contratto con il club di Preziosi e ha lasciato un ottimo ricordo sia nello spogliatoio che nella tifoseria. Puntare nuovamente su di lui significherebbe inoltre non dover mettere a libro paga un quarto allenatore, dal momento che oltre a Maran e allo stesso Nicola il Genoa fino al prossimo 30 giugno dovrà garantire uno stipendio mensile anche ad Aurelio Andreazzoli.