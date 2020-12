L'appuntamento con una vittoria che manca da quasi tre mesi è stato nuovamente rinviato. Ma, malgrado la sconfitta, Rolando Maran si dichiara comunque moderatamente soddisfatto della prestazione offerta dal suo Genoa contro la Juve: “- ha dichiarato il tecnico a Sky Sport - dispiace in particolare per i ragazzi che hanno cercato di dare tutto. Abbiamo fatto beneProbabilmente anche io potevo aiutarli, mi spiace perché hanno cercato di essere sempre compatti con grande sacrificio e partecipazione".Maran ha poi cercato di analizzare la situazione della sua squadra: "Siamo senza dubbio in un momento particolare. Tante volte non abbiamo avuto la lucidità nelle ripartenze, che magari in altre situazioni avremmo trasformato in occasioni pericolose.La fiducia nel fare determinate cose ti arriva quando vedi il risultato e cominci ad essere gratificato. Loro lo sanno che questa è la strada, oggi hanno giocato con grande forza e mi dispiace per loro”.Ancora una volta il Genoa esce dal campo a mani vuote dopo aver sfiorato l'idea di poter ottenere qualcosa di più: "ha proseguito Maran -Perché se vado indietro alla partita di Firenze, pareggiata in maniera rocambolesca, o a quella di Udine, non pareggiata per un piede, adesso speriamo di centrare il bersaglio: oltre andare vicini, ora. Oggi era una partita di sacrifico e volevamo dare continuità al tipo di prestazione di Firenze e ci abbiamo messo tutto. Magari abbiamo sbagliato, soprattutto nel primo tempo, in cui abbiamo sprecato malamente qualche occasione, ma oggi in campo hanno messo una forza e una partecipazione incredibile. Era la prima cosa che avevo chiesto loro, una cosa sulla quale non dovevano sbagliare e oggi non hanno sbagliato".