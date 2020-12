Il tecnico del Genoa Rolando Maran commenta a Sky Sport la sconfitta interna con la Juventus: "Ad un certo punto ha prevalso un po’ la stanchezza anche perché la Juventus ha dei campioni che, bene o male, ti fanno correre ovunque. Però è stata una partita molto attenta. Questa volta mi dispiace davvero tanto per i ragazzi, perché hanno cercato di dare tutto e potevo aiutarli. Mi spiace perché hanno sempre cercato di essere compatti e di fare una gara di sacrificio sempre con grande attenzione e partecipazione. Sono molto dispiaciuto per loro. Reazione dopo il pareggio? Per noi è un momento particolare. Nel primo tempo abbiamo sprecato quattro o cinque ripartenze in maniera facile. con un po’ più di lucidità le avremmo trasformate in situazioni pericolose. Dobbiamo uscire da questo momento, perché sono convinto che, mettendo questo tipo di partecipazione, questa sia la strada giusto. Oggi i ragazzi hanno messo tutto quello che potevano con grande forza. Loro sanno che è la strada giusta. Lo sappiamo che non sarà facile, ma – l’ho detto dopo Firenze e lo dico anche stasera – sono convinto che quello che stiamo portando adesso è lo spirito di una squadra che riuscirà a gioire. Prossime partite? Sapevamo che oggi e mercoledì avremmo incontrato le uniche squadre che devono ancora perdere e sappiamo che sono impegni difficili. Siamo arrivati vicini a fare un risultato positivo e dobbiamo avere fiducia in noi e imparare dagli errori fatti, senza accantonare invece le cose positive. Sono convinto che questi ragazzi abbiano trovato il modo di tirarsi fuori da questa situazione. Non sarà dall’oggi al domani, ma alla lunga avremo ragione. Coppia d'attacco più convincente? Mi danno tutti affidabilità. Se li ruoto tutti è perché ho fiducia in tutti loro. Altrimenti non sarebbe così. Non c’è una coppia migliore dell’altra. Stanno lavorando tutti bene ed è giusto che in questo momento alimenti le motivazioni di tutti", riporta Pianetagenoa1893.net.