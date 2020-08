La ricerca di un centravanti di peso da parte del Genoa potrebbe riportare in rossoblù una vecchia e mai dimenticata conoscenza del Grifone.

La società ligure starebbe pensando di regalare al nuovo tecnico Rolando Maran un giocatore che sia lui che la piazza conoscono molto bene: Leonardo Pavoletti.



Il Secolo XIX, in edicola questa mattina, spiega come l'arrivo al Cagliari di Eusebio Di Francesco gli spazi per il bomber livornese potrebbero ridursi notevolmente. I due infatti hanno già avuto modo di lavorare assieme ai tempi di Sassuolo e per l'attaccante non fu un periodo positivo dal punto di vista delle prestazioni. Pavoletti, reduce da un doppio intervento al ginocchio in meno di un anno, reclama spazio nella speranza di ritagliarsi una chance in Azzurro in vista dell'Europeo della prossima estate e il Genoa potrebbe rappresentare per lui il crocevia giusto per ripartire.