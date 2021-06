A sei mesi di distanza dal suo esonero dal Genoa, Rolando Maran è tornato sull'infelice parentesi vissuta alla guida della squadra rossoblù: “Al Genoa eravamo partiti bene - ha raccontato a Sky Sport - poi dalla seconda partita è stato un percorso ad ostacoli con un protocollo diverso".



L'essere stati la prima squadra di Serie A a diventare un cluster di Covid non ha certo migliorato la situazione: "Abbiamo avuto 18 positivi in due-tre mesi ed è stato un percorso ad ostacoli. La squadra poteva fare bene, ma quel periodo è stato complicato per tutto. Per il momento, eravamo il primo caso e non si sapeva come affrontare la cosa".



Maran ha poi parlato anche del suo esonero, avvenuto a metà dicembre dopo la sconfitta di Benevento: "In quel momento la squadra stava bene, nelle ultime quattro avevamo fatto buone partite ed era il momento in cui la squadra sembrava esserci. Ballardini è stato bravo ed ha fatto un grandissimo campionato”.