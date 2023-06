Alan Matturro ha appena portato l'Uruguay Under 20, e indirettamente anche il Genoa, sul tetto del mondo.

Eppure il futuro prossimo del giovane difensore sudamericano, giudicato come uno dei calciatori migliori della rassegna iridata appena conclusasi in Argentina, potrebbe essere lontano dalla Liguria.



Stando a quanto riferisce l'edizione genovese di Repubblica, Alberto Gilardino non considererebbe il ragazzo ancora sufficientemente maturo per affrontare una stagione in Serie A. Motivo che spingerebbe Matturro verso un prestito altrove. Tra le possibili destinazione potrebbe esserci un club rientrante nella galassia della 777 Partners, come il Vasco da Gama in Brasile o lo Standard Liegi in Belgio.