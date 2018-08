Ripresa in programma domani per il Genoa: seduta alle 17.30 in vista del debutto con l’Empoli. Dopo il rinvio della gara con il Milan, a seguito della tragedia di Ponte Morandi, è la prima di campionato per gli uomini di Ballardini, che attende buone notizie dal rientro in gruppo di Medeiros, a completamento dell’iter riabilitativo a cui l’attaccante è stato sottoposto dal comparto medico diretto dal dottor Gatto.