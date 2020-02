Allenamento alle spalle per il Genoa in vista del Milan. Questo il report ufficiale del club: "Spuntata dall’agenda anche la seconda sessione in vista del match con il Milan. Al Signorini si è svolto allenamento mattutino e, a seguire, pranzo collettivo nella Club House di Villa Rostan. Ambiente carico e agli ordini di mister Nicola. Dopo il rientro in gruppo di Pinamonti e Romero nella giornata di ieri, Paolo Ghiglione ha ripreso oggi l’attività in campo, dopo lo stop in seguito all’infortunio procurato durante la vittoria contro il Cagliari. Prosegue anche la linea verde. Oltre alla presenza, ormai in pianta stabile, dell’azzurrino Nicolò Rovella, allenamento “con i grandi” anche per Moro, già autore di otto reti in Primavera 1 TIM, e Konig".