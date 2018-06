Zapata dalla Sampdoria al Jiangsu e Pinamonti che dall'Inter passerebbe in blucerchiato. Questa l'ultima indiscrezione di mercato lanciata dal Secolo XIX, che spiega come la società cinese sia pronta ad investire circa 27 milioni di euro per la punta colombiana. La Sampdoria, invece, pare sempre interessata anche al difensore Zinho Vanheusden.