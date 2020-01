Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "Sono sicuro che con il lavoro raggiungeremo il nostro obiettivo. Dobbiamo essere squadra. Voglio che i ragazzi credano in quello che stiamo facendo; io lo faccio ciecamente. Conta il percorso. Tutti insieme possiamo dire la nostra. Quando il pubblico non è d’accordo è come quando un genitore sgrida un figlio: l’amore c’è sempre".



SUL MERCATO - "Sono entrati giocatori di grande esperienza e che possono dare un grande contributo. Sappiamo che alcuni non sono al massimo, ma stanno lavorando benissimo. Pinamonti non vedo l’ora di averlo, ma si sta allenando con un fastidio alla schiena. Schone deve diventare importante nel nostro progetto di gioco. Dobbiamo trovare il modo di completare le caratteristiche di ognuno".