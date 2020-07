Vigilia di campionato per il Genoa che domani sera, in caso di vittoria o di mancato successo del Lecce ad Udine, potrebbe festeggiare la salvezza con 90 minuti d'anticipo rispetto alla fine del torneo.



L'ostacolo Sassuolo tuttavia non è il più semplice che potesse capitare al Grifone e Davide Nicola dimostra di saperlo bene: “Sappiamo che non sarà una sfida facile - ha affermato il tecnico rossoblù nella consueta presentazione della gara - Ma per conquistare ciò che io ho sempre detto che questa squadra e la sua gente merita ci manca ancora un risultato positivo. Lo meritiamo perchè sono sette mesi che non pensiamo ad altro. Domani avremo la grande opportunità di ottenere ciò che vogliamo tutti. Ma bisogna giocarsela, andarsela a prendere ed avere la forza di completare l’opera”.



Gli emiliani sono una delle formazioni più in forma del momento ma Nicola non si mostra sorpreso dall'andamento dei neroverdi: “Il Sassuolo non è una sorpresa nè una rivelazione. Queste diciture vanno bene per chi va oltre le proprie potenzialità. Loro invece sono una squadra forte, ben allenata e con una precisa identità. All’andata ci mise in difficoltà e sappiamo che potrà farlo ancora. Ma noi dobbiamo essere un tutt’uno con il nostro obiettivo e con la voglia di andare a raggiungerlo”.