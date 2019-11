Saranno undici, in totale, i giocatori del Genoa che questo pomeriggio non parteciperanno alla trasferta di Montecarlo nella quale il Grifone affronterà in un'amichevole a porte chiuse il Monaco.



Oltre ai sette elementi assenti perché impegnati con le rispettive nazionali (i danesi Ankersen e Schone, l'ivoriano Kouamé, il macedone Pandev, l'azzurrino Pinamonti e i sudamericani Romero e Agudelo), Thiago Motta d'accordo con lo staff medico rossoblù ha infatti deciso di lasciare a Pegli anche altri quattro giocatori, praticamente uno per reparto.



Radu, Zapata, Cassata e Sanabria, non al meglio delle proprie condizioni fisiche, non seguiranno quindi il resto dei compagni nel Principato rimanendo al Signorini per eseguire una sessione di lavoro personalizzata.



In compenso, oltre ai rientranti Criscito, Favilli e Sturaro, alla comitiva si uniranno anche cinque ragazzi della Primavera, compreso Delinho Cleonise, fresco di debutto in Serie A lo scorso sabato a Napoli.